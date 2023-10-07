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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يديعوت أحرونوت: إسرائيل فشلت حتى الآن في إستعادة السيطرة على 7 مستوطنات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي لم يتمكن حتى الآن من السيطرة على المستوطنات التي استولت عليها حركة المقاومة الفلسطينية حماس، ويتم الآن ضخ المزيد من القوات إلى الجنوب، وقد يستغرق الأمر عدة أيام. 

ونقلا عن مصادر عسكرية إسرائيلية، لم يتمكن جيش الدفاع الإسرائيلي بعد من السيطرة على المستوطنات والمدن والقواعد السبع التي هاجمتها حماس على الأرض، وما زال الجيش يبحث عن المقاومين، وتشير التقديرات إلى أن ذلك سيستغرق عدة ساعات وحتى أيام أخرى. 

وارجعت المصادر هذا الفشل، كون أن عمليات التفتيش ستكون أيضاً في المناطق المفتوحة الشاسعة في النقب الغربي القريب من الحدود، حيث توجد أيضاً مخاوف من اختباء خلايا متسللة. 

تأتي تلك الأنباء بعد أن تم تجنيد العشرات من كبار الضباط في الاحتياط، ومن بينهم جنرالات في القوات البرية والجوية، وبعضهم أيضاً سيتوجه إلى فرقة الجليل والقيادة الشمالية في إطار الاستعدادات لمواجهة حزب الله أيضاً.

وفي وقتٍ سابق اليوم، أعلن القائد العسكري لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وذلك "رداً على عربدة الاحتلال في المسجد الأقصى وسحل النساء في باحاته".

وأعلن الضيف إطلاق ما يزيد على 5 آلاف صاروخ وقذيفة خلال الضربة الأولى، مشدّداً على أنّ "غضب الأقصى وأمتنا يتفجّر اليوم".

وأقرّت وسائل إعلام إسرائيلية بوجود رهائن وقتلى إسرائيليين كثر، من جرّاء العملية في غلاف غزة، فيما أكّد مسؤول طبي إسرائيلي أنّ عدد القتلى كبير ولا يُمكن حصره الآن.

وبحسب الإعلام الإسرائيلي، فإنّ "هناك قتلى ومخطوفين وهناك معارك إطلاق نار تُدار في مستوطنات غلاف غزة".

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