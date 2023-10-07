عودة الاشتباكات من جديد بالقرب من مستوطنة سديروت

أفادت قناة الميادين بأن الاشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وعناصر قوات الاحتلال تجددت قرب مستوطنة "سديروت".

وأشارت القناة ذاتها الي تحدث وسائل إعلام إسرائيلية القوات الإسرائيلية لك تعد قادرة علي السيطرة على السياج الحدودي مع غزة وذلك بعد مرور 9 ساعات من طوفان الاقصي .

وكانت صحيفة القدس الفلسطينية أفادت بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت سيارة إسعاف بخانيونس.

وأشارت الصحيفة الي ان الطيران الإسرائيلي أصاب أيضا مجموعة من الصحفيين في قصف إسرائيلي بذات المدينة.

ومن جانبه؛ أفاد الجيش الإسرائيلي انه هاجم 17 مجمعا عسكريا لحماس حيث قام بقصف 4 أهداف عملياتية للحركة بغزة.