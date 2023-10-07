لوقف إراقة الدماء... سي إن إن تشيد بموقف مصر السريع من تطورات الصراع بالأراضي المحتلة

أشادت شبكة سي إن إن الأمريكية بموقف مصر القوي من تطورات الصراع اليوم في الأراضي المحتلة.

اعتبرت شبكة سي إن إن أن مصر كانت الأسرع استجابة للتطور الكبيرو وعملية دعم الأقصى حيث طالبت بالتهدئة.

وقالت شبكة سي إن إن، أنه في معظم الأحيان تقوم مصر بدور الوسيط بين الجانبين، وتحاول بالفعل إيجاد طريقة لوقف إراقة الدماء.

ونقلت سي إن إن ماقالته وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، من إن وزير الخارجية سامح شكري، قال إنه يجري اتصالات "مكثفة" مع نظرائه والمسؤولين الدوليين "لوقف التصعيد المستمر".

وحذرت مصر من "عواقب وخيمة" لتصعيد التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين، وذلك في بيان لوزارة الخارجية نقلته وكالة الأنباء الرسمية.

ودعت الخارجية المصرية إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب تعريض المدنيين لمزيد من الخطر".

