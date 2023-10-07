أقل من 35 سنة.. حملة السيسي: الشباب النسبة الأكبر في توكيلات التأييد للانتخابات الرئاسية

قال المستشار محمود فوزى رئيس الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي، إن أكبر شريحة عمرية أيدت ترشيخ الرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال توقيع التوكيلات من هم أقل من 35 سنة بإجمالي عدد 514 ألف تأييد.

وأشار محمود فوزي، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، أن محافظة القاهرة هي أكبر المحافظات عددا في تأييد ترشح الرئيس، يليها محافظة الجيزة، بينما كانت أقل المحافظات هي محافظة الوادي الجديد.

وأضاف رئيس الحملة الرسمية للرئيس السيسي، قائلا: تقدمنا للهيئة الوطنية للانتخابات بكل فخر اليوم بملف ترشح السيسي للانتخابات الرئاسية.

وبدأت الهيئة في استقبال المرشحين أو وكلائهم يوميا وحتى في الإجازات الرسمية، من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 5 مساء، عدا اليوم الأخير، عندما يتم سحب النماذج الخاصة بطلب الترشيح للتوقيع عليها، داخل قاعة كبيرة بمقر الهيئة والتي تم تجهيزها بأحدث الأجهزة.