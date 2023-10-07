حماس: مستعدون لمعركة مفتوحة وطوفان الأقصى استبقت مخططا إسرائيليا لاستهداف غزة

قال صالح العاروري القيادي بحركة المقاومة الفلسطينية حماس، إن البدء في عملية طوفان الأقصى، جاء بعد معلومات موثقة لدى حماس، بأن إسرائيل كانت تجهز لعملية عسكرية كبرى بحق المقاومة في الضفة وقطاع غزة عقب انتهاء اجازات الأعياد الإسرائيلية.

وأكد العاروري أن المقاومة الفلسطينية تدرك تداعيات تلك العملية، وأنها درست كافة الظروف الخاصة بتلك العملية، ولدينا خططا لكل السيناريوهات المتوقعة، سواء طلب وقف إطلاق النار، أو سيناريو الهجوم البرى على غزة، وكافة السيناريوهات الأخرى المتوقعة.

وفي تصريحات صحفية، أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، أن الوقت لم يحن لكشف تفاصيل العملية التي تجري على الأرض الآن، لكن بالفعل لدينا أسرى ومن بينهم قيادات عسكرية إسرائيلية، وهناك قتلى وشهداء، ولاحقا سوف تتكشف تلك الأمور، والآن لا صوت يعلو فوق صوت المعركة.

وتابع: "لدينا ما يكفى من الصبر والشجاعة والمعدات التي تكفي لخوض تلك المعركة المفتوحة، وأن ما تم اليوم تم تنفيذه بنجاح كبير وفقا لما تم وضعه في الخطة مسبقا".