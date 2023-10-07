حملة السيسي: القاهرة أعلى المحافظات في عدد توكيلات التأييد تليها الجيزة

قال المستشار محمود فوزى رئيس الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي، إن محافظتى القاهرة والجيزة هما أكبر المحافظات عددا في تأييد ترشح الرئيس السيسي.

وأشار محمود فوزي، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، أن أقل المحافظات هي محافظة الوادي الجديد، نظرا لطبيعتها الحدودية وعدد سكانها أيضا.

أكبر شريحة تؤيد ترشيح الرئيس السيسي

وأضاف رئيس الحملة الرسمية للرئيس السيسي، أن أكبر شريحة عمرية أيدت ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال توقيع التوكيلات ممن أقل من 35 سنة بإجمالي عدد 514 ألف تأييد.

وأشار، قائلا: تقدمنا بكل فخر اليوم بملف ترشح السيسي لانتخابات الرئاسة أمام الهيئة الوطنية للانتخابات.

وبدأت الهيئة في استقبال المرشحين أو وكلائهم يوميا وحتى في الإجازات الرسمية، من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 5 مساء، عدا اليوم الأخير، عندما يتم سحب النماذج الخاصة بطلب الترشيح للتوقيع عليها، داخل قاعة كبيرة بمقر الهيئة والتي تم تجهيزها بأحدث الأجهزة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت قرارها بدعوة الناخبين لـ الانتخابات الرئاسية 2024، مع تحديد الجدول الزمنى الخاص بإجراءات ومواعيد الانتخابات.

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 في 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتي أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والحفاظ عليهم.