شاهد.. استيلاء المقاومة الفلسطينية على دبابات الاحتلال الإسرائيلي

تداولت مواقع التواصل الأجتماعي فيديو ، اليوم السبت، يوضح استيلاء المقاومة الفلسطينية على دبابات وسيارات جيب عسكرية إسرائيلية من بعض المستوطنات الواقعة في غلاف غزة.

و أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي ، في وقت سابق من اليوم ، إطلاق المقاومة الفلسطينية وابلا من الصواريخ باتجاه بئر السبع.

كما قالت قناة 12 الإسرائيلية إن هناك عشرات الإسرائيليين محاصرين في بلدة "بئيري" قرب غزة.

وفي هذا السياق استشهد مساء اليوم ، 5 فلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وأفاد مراسلو وكالة أنباء فلسطين "وفا" ، بأن ثلاثة مواطنين استشهدوا بقصف عنيف على مدينة غزة، ومواطن آخر في قصف على خان يونس.