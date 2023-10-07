حملة السيسي تعلن عن أول توجيهات المرشح حال الفوز في انتخابات الرئاسة

صرح المستشار محمود فوزى رئيس الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الرئيس السيسي وجه بإنشاء مجموعة داخل الحملة الانتخابية من أساتذة الجامعات والخبراء المشاركة في اتخاذ القرارات حال الفوز بالانتخابات.

وقال محمود فوزي، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، إن الرئيس وجه بأن تكون الحملة غير نمطية وتعتمد على كافة الكيانات وأي محب للرئيس يمكن أن يعتبر نفسه جزء منها.

وأضاف رئيس الحملة الرسمية للرئيس السيسي، قائلا: الانتخاب حق ومشاركة المواطنين في التصويت واجب وندعوكم لاختيار الأكفأ.

قدم المستشار محمود فوزى رئيس الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي أوراق ترشح الرئيس السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية 2024 الى الهيئة الوطنية للانتخابات بوسط البلد .

وبدأت الهيئة في استقبال المرشحين أو وكلائهم يوميا وحتى في الإجازات الرسمية، من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 5 مساء، عدا اليوم الأخير، عندما يتم سحب النماذج الخاصة بطلب الترشيح للتوقيع عليها، داخل قاعة كبيرة بمقر الهيئة والتي تم تجهيزها بأحدث الأجهزة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت قرارها بدعوة الناخبين لـ الانتخابات الرئاسية 2024، مع تحديد الجدول الزمنى الخاص بإجراءات ومواعيد الانتخابات .

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 في 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتي أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والحفاظ عليهم.