رئيس الكيان الإسرائيلي: رأينا اليوم الوجه الحقيقي لـ حماس

أصدر رئيس الكيان الإسرائيلي إسحق هرتسوج بيانا اليوم السبت بشأن هجمات المقاومة الفلسطينية على البلاد.

وقال هرتسوج: “اليوم رأينا الوجه الحقيقي لحماس"، مضيفًا “ستتخذ إسرائيل جميع التدابير اللازمة للقضاء على هذا الخطر الواضح والفوري الذي يهدد مواطنينا.. سنتغلب على كل التحديات".

وفي وقتٍ سابق اليوم، أعلن القائد العسكري لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وذلك "رداً على عربدة الاحتلال في المسجد الأقصى وسحل النساء في باحاته".

وأعلن الضيف إطلاق ما يزيد على 5 آلاف صاروخ وقذيفة خلال الضربة الأولى، مشدّداً على أنّ "غضب الأقصى وأمتنا يتفجّر اليوم".