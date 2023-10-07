طوفان الأقصى .. 198 شهيدا و1610 مصابين في غزة برصاص الاحتلال

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن اجمالي الشهداء والجرحى حتى اللحظة اليوم السبت هو 198 شهيدا و 1610 مصابين بجراح مختلفة.

بدورها، تبذل وزارة الخارجية المصرية العديد من الجهود على جميع المستويات من أجل احتواء الأزمة المشتعلة على الأراضي المحتلة، ويكثف الوزير سامح شكري من اتصالاته بالشركاء الدوليين من أجل وقف التصعيد ومنع إراقة المزيد من الدماء خلال التصعيد المستمر بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وحذرت مصر من مخاطر وخيمة للتصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، في أعقاب سلسلة من الاعتداءات ضد المدن الفلسطينية. ودعت مصر فى بيان لوزارة الخارجية صباح أمس، إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر، محذرةً من تداعيات خطيرة نتيجة تصاعد حدة العنف، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلباً على مستقبل جهود التهدئة.

ودعت مصر الأطراف الفاعلة دولياً، والمنخرطة في دعم جهود استئناف عملية السلام، إلى التدخل الفوري لوقف التصعيد الجاري، وحث إسرائيل على وقف الاعتداءات والأعمال الاستفزازية ضد الشعب الفلسطيني، والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بمسئوليات الدولة القائمة بالاحتلال.