حملة الرئيس: 76 نائبا من الشباب منحوا توكيلات للسيسي

أكد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن ٧٦ نائبا من النواب الشباب منحوا توكيلات للسيسي.

وأضاف "فوزي"، خلال مؤتمر صحفي أول للحملة الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسي، أن أقل المحافظات كانت محافظة الوادي الجديد باعتبارها محافظة حدودية وعدد سكانها قليل، من حيث التأييدات بين أفراد الشعب المصرية، وأكثر المحافظات كانت القاهرة.

وتابع المستشار محمود فوزي، أنه وفقا للتقسيم النوعي من ناحية التأييدات في الذكور والإناث، وتغلبت فيه محافظة الجيزة عن محافظة القاهرة في عدد التأييدات الصادرة من السيدات، ولا يدل أو يعكس إلا رغبة مجتمعية واسعة، وقاعدة شعبية عريضة، "نحن لم نبدأ بعد، أيام قليلة فقط، وكان هذا هو عدد التأييدات، ولكل مواطن مصري الشكر والتقدير على هذا التصرف الإيجابي".