حملة السيسي تؤكد على الفصل الكامل بين نشاطه كـ مرشح ومنصبه رئيسا

أكد المستشار محمود فوزي المتحدث الرسمي باسم حملة عبد الفتاح السيسي، أنه بأوضح العبارات سيكون الفصل التام بالنشاط الخاص بالرئيس عبد الفتاح السيسي والمرشح عبد الفتاح السيسي.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن الفصل كامل ولا خلط بين النشاطين نهائيا.



وطالب فوزي الحضور بعدم الهتاف أو إحداث أصوات مرتفعة مرددا: نرجو أن نحافظ علي نظام المؤتمر لانه يخص صاحبه المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

وأكد المستشار محمود فوزي المتحدث الرسمي باسم حملة عبد الفتاح السيسي، إنه شرف برئاسة الحملة للرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا أنه حمل ملف الترشيح للهيئة الوطنية للانتخابات صباح اليوم.

واضاف خلال المؤتمر الصحفي للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أنه المرشح حصل علي تزكية ٤٢٤ نائبا من نواب الشعب، وعدد لا يقل عن مليون و130 ألف توكيل من عموم الشعب المصري.

وأشار فوزي المتحدث باسم حملة عبد الفتاح السيسي، إن اللافت للنظر أن الشباب هم أكبر المؤيدين للرئيس، بأكثر من نصف مليون توكيل.

ونوه فوزي المتحدث باسم حملة عبد الفتاح السيسي، أن ثلثي التوكيلات من السيدات.