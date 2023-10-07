شوارع غزة تستعد للغارات الجوية الإسرائيلية

في أجواء متوترة، أصبحت شوارع مدينة غزة مهجورة بينما يستعد سكان القطاع الساحلي المحاصر لتصعيد محتمل للغارات الجوية الإسرائيلية.

أصبح الوضع في غزة محفوفًا بالمخاطر بشكل متزايد في الأيام الأخيرة، حيث وصل تبادل إطلاق الصواريخ والغارات الجوية بين المقاومة الفلسطينية وجيش الإحتلال الإسرائيلي إلى نقطة حرجة. ومع تصاعد التوترات، اختار العديد من سكان غزة البقاء في منازلهم، بحثًا عن ملاذ من عاصفة العنف الوشيكة.

ومع ذلك، وبحسب ما نشرته نيويورك تايمز، شهدت محلات السوبر ماركت والمخابز طفرة في النشاط. ويسارع السكان إلى تخزين الإمدادات الأساسية، خوفًا من فترة طويلة من تقييد الحركة. ويمكن رؤية طوابير طويلة خارج هذه المؤسسات الحيوية حيث يتدافع الناس لتأمين المؤن لأنفسهم ولأسرهم.

بالإضافة إلى ذلك، لجأ بعض سكان غزة إلى المدارس، التي كانت تقليديًا بمثابة ملاجئ مخصصة خلال أوقات النزاع. أصبحت هذه المؤسسات التعليمية الآن أماكن عزاء لأولئك الذين اختاروا إخلاء منازلهم مؤقتًا، بحثًا عن الأمان من الضربات الجوية المحتملة.

لقد أدت التوترات المتصاعدة في مدينة غزة إلى وضع حياة سكانها في وضع محفوف بالمخاطر، حيث يلوح الخوف من وقوع المزيد من أعمال العنف في الأفق. ويواصل المجتمع الدولي مراقبة الوضع عن كثب، مع تزايد الدعوات إلى وقف التصعيد والعودة إلى الدبلوماسية في مواجهة الأزمة المتصاعدة.

وبينما تستعد مدينة غزة لاحتمال تكثيف الغارات الجوية الإسرائيلية، تظل صمود سكانها وتصميمهم دون انقطاع، مع بقاء الآمال في التوصل إلى حل سلمي للصراع المستمر في طليعة أذهانهم.