صحيفة ألمانية: حماس تكرر الأسطورة المصرية في حرب 6 أكتوبر

ذكرت صحيفة فوكس الألمانية في تحليلها لانطلاق عملية طوفان الأقصى، أن حماس فاجأت إسرائيل بهجوم واسع النطاق من قطاع غزة اليوم، وأنه كان من المتوقع منذ فترة طويلة أن يتصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

وأوضحت الصحيفة الألمانية، أن هناك شيء واحد مشترك بين هجمات حماس واسعة النطاق التي تشنها منذ الصباح وبين حرب يوم الغفران، التي بدأت في السادس من أكتوبر 1973، عندما تعرضت إسرائيل لهجوم من جانب مصر وسوريا: ألا وهو أنها جاءت مفاجأة كاملة، وهذا أمر رائع بالنسبة لمثل هذه العمليات واسعة النطاق والمعقدة والقوية، حيث لا بد أنها غابت عن انتباه الخدمات المهتمة.

وفي وقتٍ سابق اليوم، أعلن القائد العسكري لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وذلك "رداً على عربدة الاحتلال في المسجد الأقصى وسحل النساء في باحاته".

وأعلن الضيف إطلاق ما يزيد على 5 آلاف صاروخ وقذيفة خلال الضربة الأولى، مشدّداً على أنّ "غضب الأقصى وأمتنا يتفجّر اليوم".

وأقرّت وسائل إعلام إسرائيلية بوجود رهائن وقتلى إسرائيليين كثر، من جرّاء العملية في غلاف غزة، فيما أكّد مسؤول طبي إسرائيلي أنّ عدد القتلى كبير ولا يُمكن حصره الآن.

وحسب الإعلام الإسرائيلي، فإنّ "هناك قتلى ومخطوفين وهناك معارك إطلاق نار تُدار في مستوطنات غلاف غزة".