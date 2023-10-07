حملة السيسي الانتخابية: سنتغلب على الشائعات بنشر الحقائق

أكد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أنه سيتم التغلب على الشائعات بنشر الحقائق.

وقال محمود فوزي في كلمته في المؤتمر الصحفي الأول للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، :" نعتمد على الشفافية والالتزام بالقانون والدستور وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات".

وأضاف محمود فوزي:" نسارع للتواصل الفعال مع وسائل الإعلام في كل وقت ".

وتابع محمود فوزي:" نأمل أن يكون هناك التزام بالضوابط المهنية والموضوعية ولا نريد أن نضطر لمواجهة أي موقف بإجراءات قانونية، وإذا اضطررنا لذلك سنفعل".

وأضاف:" اتعهد كرئيس الحملة ألا أحجب نفسي عن الإجابة عن أي استفسار للسادة الإعلاميين والصحفيين وسنعلن بشكل دوري عن كافة الأنشطة والفعاليات التي تقيمها الحملة".

وتابع محمود فوزي:" ستتخذ الحملة مقرات لها في المحافظات وترحب الحملة بكل جهد تقدمه الأحزاب المؤيدة في سبيل دعم مرشحنا الرئاسي".