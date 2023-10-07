القاهرة الإخبارية: الكويت تعرب عن قلقها إزاء الأحداث الجارية في غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن وزارة الخارجية الكويتية، أعربت عن قلقها البالغ حيال تطورات الأحداث الأخيرة والتصعيد الحاصل في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أنها جاءت نتيجة لاستمرار الانتهاكات والاعتداءات السافرة التي ارتكبتها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

وأكدت الكويت دعوتها للمجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن، للاضطلاع بمسؤولياته وإيقاف العنف الدائر وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وإنهاء ممارسات سلطات الاحتلال الاستفزازية، خاصة الانتهاكات المستمرة لحرمة المسجد الأقصى وسياسة التوسع الاستيطاني.

وشدد على موقف الكويت الثابت الداعم للشعب الفلسطيني ومساندته، وصولًا إلى حصوله على كامل حقوقه وأهمها دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، محذرة من استمرار العنف دون إيقافها وردع المتسببين بها.