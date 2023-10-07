رئيس حملة السيسي: الجيزة أعلى المحافظات في تأييد الرئيس

أعلن المستشار محمود فوزي، رئيس حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن 76 نائبًا من أعضاء مجلس النواب الشباب قد منحوا توكيلات لصالح السيسي.

وأشار فوزي، إلى أن أقل محافظة دعماً للسيسي كانت محافظة الوادي الجديد نظرًا لحدودها الجغرافية وعدد سكانها المنخفض، في حين أن الجيزة هي أعلي المحافظات في تأييد الرئيس.

وتابع أنه بالنظر إلى التقسيم حسب الجنس، فإن محافظة الجيزة تفوقت على القاهرة في عدد التأييدات من الإناث، وهذا يعكس رغبة المجتمع ودعمه للمرشح الرئاسي السيسي.

وأشار إلى أنهم لم يبدأوا بعد في حملتهم الانتخابية وأن هذا العدد الكبير من التأييدات يعكس القاعدة الشعبية القوية للمرشح السيسي.