بعد زلزال اليابان .. توقع جديد مرعب يوم 14 أكتوبر | فيديو

أثار عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس الكثير من الجدل بسبب تحذيراته المتكررة من الهلع حول العالم، خاصة بعد أن تنبأ عدة مرات بحدوث زلازل أو هزات قبل وقوعها بالفعل على مدار الشهور القليلة الماضية.

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وتسببت تحذيرات هوجربيتس المتكررة في حالة من الهلع حول العالم، أن تنبأ عدة مرات بحدوث زلازل أو هزات قبل وقوعها.

وقال هوجربيتس: إنه في 14 أكتوبر، سيحدث كسوف حلقي للشمس مؤكدا أن الكسوف في حد ذاته لا يؤدي إلى حدوث زلازل.

وانتشرت في الأيام القليلة الماضية بعض التوقعات لذلك العالم بتعرض أحد الأماكن على الكرة الأرضية لهزة أرضية عنيفة وربطها بتحركات واقترانات الكواكب في الفضاء.