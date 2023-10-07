حملة السيسي تشكر المواطنين على سرعة جمع توكيلات الترشح في أيام قليلة

أكد المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أنه تم منح توكيلات للسيسي من قبل 76 نائبًا من النواب الشباب.

وأضاف فوزي خلال مؤتمر صحفي للحملة الانتخابية أن محافظة الوادي الجديد كانت أقل المحافظات تأييدًا للمرشح السيسي، نظرًا لحدودها وعدد سكانها القليل، بينما كانت محافظة القاهرة الأكثر تأييدًا.

وأوضح أنه تم تقسيم التأييدات حسب النوع من حيث التأييدات من الذكور والإناث، وأظهرت النتائج أن محافظة الجيزة تفوقت على محافظة القاهرة في التأييدات الصادرة من السيدات، وأشار إلى أن هذا يعكس رغبة مجتمعية واسعة وقاعدة شعبية عريضة.