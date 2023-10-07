تستهدف توطين الصناعة.. حملة السيسي تعلن إعداد رؤية بشأن حل الأزمة الاقتصادية

قال المستشار محمود فوزي، المتحدث باسم الحملة الرئاسية للمرشح عبدالفتاح السيسي، إنه جاري إعداد رؤية وسيتم الإعلان عنها بشأن حل الأزمة الاقتصادية .. وعدينا المرحلة الصعبة.

وأضاف إن فكرة بناء الإنسان المصري، يستلزمها بنية أساسية قوية، متابعا:" عشان تتعلم وتتعالج لازم يبقى في مستشفى ومدرسة وطريق".

وأضاف "فوزي"، خلال مؤتمر صحفي أول للحملة الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسي: عدينا المرحلة الصعبة..الدولة قامت بدور اجتماعي على أكمل وجه..وأي تنمية حقيقة يستلزمها بنية أساسية قوية.

وأكمل: المرحلة المقبلة ستشهد التركيز حول بناء الإنسان المصري ودعم الحياة السياسية، ودليل على ذلك الحوار الوطني وضمه كافة أطياف المجتمع المصري.

وشدد على أن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي يستهدف توطين الصناعة تقليل الواردات وزيادة الصادرات.