وسائل إعلام إسرائيلية تعلن ارتفاع عدد قتلي هجوم غزة إلى 100 شخص

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بارتفاع عدد القتلي بسبب هجوم حركة المقاومة الفلسطينية على مستوطنات ومناطق غلاف غزة إلى 100 قتيل و800 مصاب.

من جانبها ، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ، ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء غارات الأحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 198 شهيد 1610 إصابة.

وكان أخرهم إصابة شابان بجروح حرجة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب العشرات بحالات اختناق، خلال مواجهات في مخيم العروب شمال الخليل.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بإصابة شابين بجروح حرجة في الرقبة والصدر برصاص الاحتلال وصلتا إلى المستشفى الأهلي في الخليل.

كما أصيب العشرات بحالات اختناق جراء إلقاء الاحتلال قنابل الغاز السام تجاه الشبان ومنازل المواطنين، في المخيم.