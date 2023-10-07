شاهد.. أبرز لقطات المؤتمر الصحفي الأول لحملة المرشح عبد الفتاح السيسي

نشرت الحملة الرسمة للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لقطات من المؤتمر الصحفي الأول للحملة الرسمية، عبر الموقع الرسمي للحملة على موقع فيس بوك.

حضور المؤتمر

حضر المؤتمر عدد من رؤساء الاحزاب والخبراء والشخصيات العامة والسياسيين، والكيانات الشبابية، وبمشاركة فعّالة من وسائل الإعلام سواء المحلية أو الأجنبية.

وأكد المستشار محمود فوزى رئيس الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي، أن أكبر شريحة عمرية أيدت ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال توقيع التوكيلات من هم أقل من 35 عاما، بإجمالي عدد 514 ألف تأييد.

وقال محمود فوزي، خلال المؤتمر الصحفي، إن محافظة القاهرة هي أكبر المحافظات عددا في تأييد ترشح الرئيس، يليها محافظة الجيزة، بينما كانت أقل المحافظات هي محافظة الوادي الجديد.

وأضاف رئيس الحملة الرسمية للرئيس السيسي: تقدمنا للهيئة الوطنية للانتخابات بكل فخر اليوم بملف ترشح السيسي للانتخابات الرئاسية.

وبدأت الهيئة في استقبال المرشحين أو وكلائهم يوميا وحتى في الإجازات الرسمية، من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 5 مساء، عدا اليوم الأخير، عندما يتم سحب النماذج الخاصة بطلب الترشيح للتوقيع عليها، داخل قاعة كبيرة بمقر الهيئة والتي تم تجهيزها بأحدث الأجهزة.



