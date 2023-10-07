حملة السيسي: لدينا ثقة تامة في حياد المؤسسات القائمة على إدارة المشهد الانتخابي

أكد المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن لديهم ثقة تامة في حياد المؤسسات التي تدير المشهد الانتخابي.

وأضاف "فوزي"، خلال أول مؤتمر صحفي للحملة الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسي، أن أكبر شريحة عمرية أيدت ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال توقيع التوكيلات، من هم أقل من 35 سنة، بإجمالي 514 ألف تأييد.

وأوضح أنه تم تقسيم التأييدات، حسب النوع، من حيث التأييدات من الذكور والإناث، وأظهرت النتائج أن محافظة الجيزة تفوقت على محافظة القاهرة في التأييدات الصادرة من السيدات، مشيرا إلى أن هذا يعكس رغبة مجتمعية واسعة وقاعدة شعبية عريضة.