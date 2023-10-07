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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المشروع الضخم لحماية شرم الشيخ من السيول.. 15 بحيرة صناعية و9 سدود

وزير الري يتفقد
وزير الري يتفقد الحماية ضد

وصف  الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية مشروع  حماية شرم الشيخ من السيول بأنه المشروع الأضخم  علي مستوي مصر وأنه يتكلف مليار ونصف جنيه ويضم 15 بحيرة صناعية و 9 سدود إعاقة لحماية شرم الشيخ من أخطار السيول. 


جاء ذلك خلال تفقد الدكتور  هانى سويلم وزير الموارد المائية والري صباح اليوم السبت الموافق ٢٠٢٣/١٠/٧ منظومة حماية مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء من أخطار السيول .

 

وصرح الدكتور سويلم أن هذا المشروع يعد الأضخم من نوعه في مجال الحماية من أخطار السيول علي صعيد كافة محافظات مصر ، وتم تنفيذه بالتنسيق بين الوزارة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة تناهز الـ ١.٥٠ مليار جنيه ، حيث يسهم هذا المشروع الضخم فى تخفيف مخاطر السيول والعواصف المطرية علي مدينة شرم الشيخ ومنشآتها الحيوية والقرى والمنتجعات السياحية .

وأشاد الدكتور سويلم بمجهودات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى تنفيذ هذا المشروع العملاق ، والذى يوضح إهتمام الدولة المصرية الكبير بملف السيول ، وتوفير الحماية للمواطنين والمنشآت من أخطار السيول ، مشيرا للتنسيق الدائم بين أجهزة الوزارة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى العديد من مشروعات الموارد المائية بالمحافظات المختلفة .

وأضاف سويلم  أن أعمال الحماية تتألف من ١٥ بحيرة صناعية و ٩ سدود بطاقة تخزينية إجمالية ٦.٦٠ مليون متر مكعب، بالإضافة إلى ١٠ حواجز توجيه ، و ١٣ بربخ خرسانى عند التقاطعات مع الطرق الرئيسية ، و ١٣ قناة صناعية لتصريف مياه الأمطار باجمالى اطوال تناهز الـ ٦٠ كيلو متر .

وتفقد الدكتور سويلم كل من بحيرة ٢ وبحيرة ٣ (بأبعاد ٨٠٠ متر و٧٠٠ متر وعمق ٦ أمتار وبسعة تخزينية ٩٠٠ ألف متر مكعب) .

كما تفقد سويلم قناة رقم ١٠ والتى يصل طولها الى ١٩ كيلومترا وبعرض ١٥ مترا وإرتفاع ٣ أمتار.

كما تفقد وزير الري  سد رقم ٧ (بطول ٨٠٠ متر وعرض ٤٢ مترا وإرتفاع ١٠ أمتار وبسعة تخزينية ٢.٦٠ مليون متر مكعب.

وزير الري

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IMG-20231007-WA0063
IMG-20231007-WA0073
IMG-20231007-WA0073
جنوب سيناء شرم الشيخ مشروع حماية السيول الأضخم

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