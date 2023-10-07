حملة السيسي: مستعدون للتواصل مع الحملات الأخرى للخروج بمشهد مشرف للانتخابات يليق بمصر

أعلن المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أنهم مستعدون للتواصل مع الحملات الأخرى؛ للخروج بمشهد مشرف للانتخابات يليق بمصر.

وقال «محمد فوزي»، خلال أول مؤتمر صحفي للحملة الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسي، للإعلان عن تفاصيل إجراءات الترشح وما يرتبط بها من مسائل، إنه سيتم تدشين موقع إلكتروني، يعلن من خلاله جميع أنشطة الحملة، مضيفًا: سنعقد لقاءات جماهيرية ونخبوية، ننتقل فيها في جولات ميدانية إلى الجماهير في كل محافظة.

وأوضح رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، أننا نستقبل في مقر الحملة من يريد التعرف على كل ما يتعلق بالحملة، وأتعهد ألا أحجب نفسي أو أي من فريقي من الإجابة على أي استفسار للصحفيين والإعلاميين.

وأضاف أن الحملة ستتخذ مقرات لها في المحافظات المختلفة، وستتيح للراغبين في الانضمام للحملة، قنوات محددة، سنعلنها عبر الصفحات الرسمية للحملة.