حملة السيسي: تدشين موقع إلكتروني لعرض جميع الأنشطة

أعلن المستشار محمود فوزي الممثل القانوني للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، عن تدشين موقع إلكتروني يعلن من خلاله جميع أنشطة الحملة.

وأكد «محمد فوزي»، خلال مؤتمر صحفي أول للحملة الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسي: سنعقد لقاءات جماهيرية ونخبوية ننتقل فيها في جولات ميدانية إلى الجماهير في كل محافظة.

وأوضح رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، أننا نستقبل في مقر الحملة من يريد التعرف على كل ما يتعلق بالحملة، وأتعهد ألا أحجب نفسي أو أي من فريقي من الإجابة على أي استفسار للصحفيين والإعلاميين.

وأشار إلى أن الحملة ستتخذ مقرات لها في المحافظات المختلفة، وستتيح للراغبين للانضمام للحملة عبر قنوات محددة سنعلنها عبر الصفحات الرسمية للحملة، وننتظر من وسائل الإعلام التغطية المهنية والموضوعية والتي تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف".

وأردف المستشار محمود فوزي : «نحرص من جانبنا على التواصل الفعال مع جميع الصحف ووسائل الإعلام حرصا على حق المواطن في المعرفة وأرجو ألا نعتمد على الأخبار المرسلة المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي».

وتابع محمود فوزي: «سوف تتخذ الحملة مقرات لها في المحافظات وترحب الحملة بكل جهد تقدمه الأحزاب المؤيدة في سبيل دعم مرشحنا الرئاسي»، مضيفا أن الحملة تتيح للراغبين في الانضمام إليها بالمشاركة عبر قنوات واضحة سيتم الإعلان عنها وعبر الصفحة الرسمية .