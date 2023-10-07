مصطفى بكري يعلق عن تصريحات الرئيس الأمريكي: متورط في قتل الفلسطينيين

علق الإعلامي مصطفي بكري علي تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن عملية “طوفان الأقصى” التي شنها الفلسطينيون صباح اليوم على إسرائيل.

وكتب بكري، من خلال حسابه على فيس بوك: "الرئيس الأمريكي بايدن الذي يقول إنه يدعم حق الصهاينة في الرد؛ يعلن بذلك تورطه في قتل الفلسطينيين، وارتكابه جريمة حرب لن تسقط بالتقادم، أين مجلس الأمن ليوقف هذا الشخص عند حده؟".

واندلعت اشتباكات بين مسلحين فلسطينيين تابعين لحركة حماس تسللوا إلى المستوطنات الإسرائيلية، وبين الأمن الإسرائيلي.

وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي: "سيطر مسلحون على مركز الشرطة في سديروت، وسقط عدد من الجرحى"، مضيفة أنه يجري تبادل لإطلاق النار بين المسلحين وجنود جيش الاحتلال.

وتابعت: "هناك تبادل لإطلاق النار في الشوارع".

وأعلنت إسرائيل حالة التأهب للحرب، ووافق وزير الدفاع على استدعاء جنود الاحتياط.

ودعت حركة حماس، الفصائل المسلحة في لبنان، للانضمام إلى عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها فجر اليوم بقصف مكثف على إسرائيل.