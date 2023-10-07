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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الوطنية للانتخابات: المرشح عبد الفتاح السيسي حصل على 424 تزكية من نواب البرلمان

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن المستشار محمود فوزي رئيس حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، تقدم بأوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة 2024، صباح اليوم السبت.

وأشار بنداري، إلى أن المرشح عبد الفتاح السيسي حصل على تزكية 424 نائبا من نواب الشعب، وعدد لا يقل عن مليون و130 ألف توكيل من عموم الشعب المصري.

وأكد بنداري أن التأييدات يتم فحصها، مشيرا إلي أن اللجنة ما زالت منعقدة حتى يوم 14 أكتوبر؛ لتلقي طلبات الترشيح للانتخابات الرئاسية.

مليون و130 ألف توكيل.. المتحدث باسم حملة السيسي: أغلبية مؤيدي الرئيس من الشباب

أكد المستشار محمود فوزي رئيس حملة الرئاسية للمرشح عبد الفتاح السيسي، إنه شرف برئاسة الحملة للرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا أنه حمل ملف الترشيح إلى الهيئة الوطنية للانتخابات صباح اليوم.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن المرشح حصل على  تزكية 424 نائبا من نواب الشعب، وعدد لا يقل عن مليون و130 ألف توكيل  من عموم الشعب المصري.

وأشار فوزي المتحدث باسم حملة عبد الفتاح السيسي، إلى أن اللافت للنظر أن الشباب هم أكبر المؤيدين للرئيس، بأكثر من نصف مليون توكيل.

ونوه فوزي المتحدث باسم حملة عبد الفتاح السيسي، أن ثلثي التوكيلات من السيدات.

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