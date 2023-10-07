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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ مطروح : نعمل مع وزارة الري لتحقيق أقصى استفادة من مياه الأمطار

محافظ مطروح خلال
محافظ مطروح خلال الاجتماع

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أنه بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري يتم العمل على تحقيق أقصى استفادة من كميات مياه الأمطار بالمحافظة، والعمل على توفير الحماية اللازمة بالوديان.

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جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع عدد من القيادات التنفيذية.


واشار الى أهمية إنشاء سد بوادى تويويع والبدء في إنشاء سد ام لشطان، وذلك ضمن الخطة الشاملة لوزارة الري وكذا لتدبير احتياجات المحافظة من الابار والسدود وغيرها في مجال الحماية وحصاد مياه الأمطار.


واشاد محافظ مطروح بالجهود التى اتخذتها المحافظة في التعامل مع مواجهة أزمة السيول الأخيرة التى أصابت عددا من المناطق وسرعة التعامل معها بتضافر جميع أجهزة المحافظة المعنية.


ووجه المحافظ  جميع رؤساء المدن والأجهزة التنفيذية وخاصة الكهرباء والمياه والصرف الصحى والحماية المدنية وغيرها لمراجعة كافة المعدات والسيارات والوقوف على حالتها والعمل على سرعة اصلاح الأعطال واجراء الصيانات بأنواعها مع عرض تقرير فنى أسبوعيا، وتنظيم خطة عمل خلال ٦٠ يوما للوصول الى نسبة كفاءة ١٠٠ % استعدادا لمواجهة أى طوارئ او أزمات والقدرة على سرعة التعامل معها والاستعداد الجيد لمرور لجان المراجعة على الكفاءة الفنية لجميع المعدات والأجهزة والمركبات.


كما أشاد  بمركز السيطرة للطوارئ والسلامة العامة كمنظومة تكنولوجية حديثة للسيطرة على جميع مرافق المحافظة بجميع المدن والمراكز وإدارة الأزمات، موجها بتواجد مندوب عن كل جهة خدمية بغرفة مركز السيطرة على مدار ٢٤ ساعة لمتابعة أى مشكلة لاتخاذ التدابير اللازمة لسرعة حلها.

 

 

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