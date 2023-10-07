قوات حفظ السلام تعلن تعزيز قواتها على حدود جنوب لبنان

أعلنت قوات حفظ السلام الدولية، اليوم السبت، تعزيز وجودها جنوب لبنان بما في ذلك عمليات مكافحة إطلاق الصواريخ.

وأعلنت الإذاعة الإسرائيلية، في وقت سابق من اليوم، حشد عشرات الآلاف من جنود الاحتياط من قطاعات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت الإذاعة الإسرائيلية، أنه تم حشد جميع التعزيزات على الحدود الإسرائيلية مع لبنان.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائليي، في وقت سابق من اليوم، أن المقاومة الفلسطينية تسيطر على 7 مستوطنات حدودية مع قطاع غزة.

واندلعت اشتباكات بين مسلحين فلسطينيين تابعين لحركة حماس تسللوا إلى المستوطنات الإسرائيلية، وبين الأمن الإسرائيلي.

وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي: "سيطر مسلحون على مركز الشرطة في سديروت، وسقط عدد من الجرحى".