عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طوفان الأقصى.. لحظة تسلل المقاتلين الفلسطينيين داخل المستوطنات الإسرائيلية.. فيديو

فلسطين
فلسطين

عرضت فضائية العربية، مقطع فيديو لـ تسلل مقاتلين فلسطينيين تجاه المستوطنات الإسرائيلية في عملية سٌميت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي “طوفان الأقصى”، وسط حالة من القلق والرعب التي سيطرت عدد من المواطنين الإسرائيليين.

لحظة تسلل مقاتلين فلسطينيين للمستوطنات الإسرائيلية

وظهر في الفيديو الذي نشرته قناة العربية من خلال قناتها الرسمية على يوتيوب، تصوير أحد المواطنين في المستوطنات الإسرائيلية يصور المقاتلين الفلسطينيين أثناء تسللهم من أجل دخول المستوطنات، وذلك من خلال أكثر من مكان. 

وجاء في الفيديو المصور على قناة العربية، المقاتلون يدخلون من خلال التسلل على عدد من العمارات، فضلا عن الدخول من خلال سيارات حاملين السلاح، وسط حالة من الرعب والخوف التي ظهرت من خلال أصوات الإسرائيليين خلال الفيديو، محاولين الاستغاثة بأي شخص بعد رؤيتهم للمشهد بالكامل. 

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، الليلة، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاوزت كل الخطوط الحمراء، من خلال إصرارها على سياسة القتل والاقتحامات للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية. 
وأضاف أبو ردينة -في لقاء مع تلفزيون فلسطين- أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية تتحملان المسؤولية عن الجرائم الخطيرة التي يرتكبها جنود الاحتلال والمستوطنون في الأرض الفلسطينية كافة، وآخرها هجوم المستوطنين على المواطنين ومنازلهم وممتلكاتهم في بلدة حوارة جنوب نابلس، وإعدام أربعة شبان في طولكرم وحوارة، والاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك والأماكن المقدسة.
وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يشن حربا بلا هوادة على الشعب الفلسطيني، وعلى مرأى من العالم، مؤكدًا أن هذه العدوان الإسرائيلي المتواصل لن يثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة نضاله المشروع وتمسكه بثوابته وحقوقه، حتى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وأكد أبو ردينة أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ستتخذ إجراءات وخطوات في المحافل العربية والدولية، وعلى المستويات كافة، لمواجهة عدوان الاحتلال المستمر.
 

مقاتلين فلسطينيين المستوطنات الاسرائيلية قناة العربية فضائية العربية تسلل مقاتلين طوفان الأقصى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة في الوسط الفني .. سبب وفاة نجم مسرح مصر الشاب

بعد زفافه بـ3 سنوات.. وفاة نجم فريق مسرح مصر فجأة

نفخت وشي وشفايفي !! تعليق صادم من هند عبد الحليم على إزالة الشامة من وجهها

أسعار الأرز تفاجئ المواطنين.. كم وصل ثمن الكيلو في الأسواق ؟

تل أبيب تغرق في الظلام.. المقاومة تقصف ثاني أكبر محطة كهرباء بإسرائيل

طوفان الأقصى.. اشتباكات بـ21 موقعا وهجوم بري وبحري وجوي وهذا حجم الخسائر| تفاصيل

رسميا| الهيئة الوطنية للانتخابات: تسلمنا أوراق المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

لو هتشتري تقسيط ..اعرف حقوقك وفقا للقانون

ترشيحاتنا

رئيس الكنيست الإسرائيلي: نعيش يوما صعبا.. والحرب فرضت علينا

صمت العالم مخجل.. الأزهر يقدم التعازي في ضحايا فلسطين الأبرياء

تشيلسي يواصل صحوته بالفوز على بيرنلي.. وشيفيلد يخسر من فولهام بالدوري الإنجليزي

حماية العدالة والقانون الدولي|تركيا تعلن استعدادها للتدخل في الأزمة الفلسطينية

بعد رفضها الارتباط به.. دريك يهاجم ريهانا في اغنيته الجديدة

ريال مدريد يقسو على أوساسونا برباعية ويعزز صدارته للدوري الإسباني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في مثل هذا اليوم.. النحاس يفاجئ الجميع بإلغاء معاهدة 1936 لهذه الأسباب

هدية ذهب.. حمو بيكا يثير الجدل مع زوجته خلال عيد زواجهما الثالث.. صور

صداع ورؤية ضبابية.. معلومات صادمة عن متلازمة النظر للكمبيوتر

بفستان حمل .. ابنة أصالة تخطف الأنظار رفقة زوجها

فيديو

ماذا يقول تقرير مؤسسة موديز عن مستقبل الاقتصاد المصري؟.. شاهد

شقيقه ينهار في البكاء.. رحيل نجم “مسرح مصر” بعد زفافه بـ3 سنوات

بسبب وفاته المفاجئة.. لحظة إنهيار شقيق محمد بطاوي نجم مسرح مصر

فاكرين نفسكم بني آدمين|تسريب صوتي للفنان ميدو عادل من كواليس مسرحية سيد درويش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ