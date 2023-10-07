طوفان الأقصى.. لحظة تسلل المقاتلين الفلسطينيين داخل المستوطنات الإسرائيلية.. فيديو

عرضت فضائية العربية، مقطع فيديو لـ تسلل مقاتلين فلسطينيين تجاه المستوطنات الإسرائيلية في عملية سٌميت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي “طوفان الأقصى”، وسط حالة من القلق والرعب التي سيطرت عدد من المواطنين الإسرائيليين.

لحظة تسلل مقاتلين فلسطينيين للمستوطنات الإسرائيلية

وظهر في الفيديو الذي نشرته قناة العربية من خلال قناتها الرسمية على يوتيوب، تصوير أحد المواطنين في المستوطنات الإسرائيلية يصور المقاتلين الفلسطينيين أثناء تسللهم من أجل دخول المستوطنات، وذلك من خلال أكثر من مكان.

وجاء في الفيديو المصور على قناة العربية، المقاتلون يدخلون من خلال التسلل على عدد من العمارات، فضلا عن الدخول من خلال سيارات حاملين السلاح، وسط حالة من الرعب والخوف التي ظهرت من خلال أصوات الإسرائيليين خلال الفيديو، محاولين الاستغاثة بأي شخص بعد رؤيتهم للمشهد بالكامل.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، الليلة، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاوزت كل الخطوط الحمراء، من خلال إصرارها على سياسة القتل والاقتحامات للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية.

وأضاف أبو ردينة -في لقاء مع تلفزيون فلسطين- أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية تتحملان المسؤولية عن الجرائم الخطيرة التي يرتكبها جنود الاحتلال والمستوطنون في الأرض الفلسطينية كافة، وآخرها هجوم المستوطنين على المواطنين ومنازلهم وممتلكاتهم في بلدة حوارة جنوب نابلس، وإعدام أربعة شبان في طولكرم وحوارة، والاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك والأماكن المقدسة.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يشن حربا بلا هوادة على الشعب الفلسطيني، وعلى مرأى من العالم، مؤكدًا أن هذه العدوان الإسرائيلي المتواصل لن يثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة نضاله المشروع وتمسكه بثوابته وحقوقه، حتى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وأكد أبو ردينة أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ستتخذ إجراءات وخطوات في المحافل العربية والدولية، وعلى المستويات كافة، لمواجهة عدوان الاحتلال المستمر.

