إسرائيل تعترف بمصرع وأسر مجموعة من جنود الاحتلال وتتوعد حماس

أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأدميرال دانييل حجاري، أن حركة حماس أسرت عددا من الجنود الإسرائيليين كرهائن في قطاع غزة.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قال حجاريفي مؤتمر صحفي اليوم السبت، إن جنودًا إسرائيليين قتلوا أيضًا خلال هجمات المقاومة الفلسطينية، موضحًا أن حماس فتحت أبواب الجحيم في قطاع غزة.

ولم يتم تقديم أرقام عن عدد الرهائن أو الجنود الذين قتلوا.

وأوضح أنه لا يزال هناك 22 موقعًا للقتال المستمر في جنوب إسرائيل، بما في ذلك أماكن احتجاز الرهائن في بئيري وأوفاكيم"، لافتًا إلى أن حماس شنت هجومًا مزدوجًا في الجنوب وأطلقت أكثر من 2500 قذيفة صاروخية.

وأكد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي وصلت إلى جميع البلدات الواقعة على حدود غزة، وتعمل على مسح كل واحدة منها، مشيرًا إلى أنه تم نشر أربع فرق على الحدود، لتنضم إلى 31 كتيبة موجودة هناك بالفعل.

وفي وقت سابق، شنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أكبر هجوم على إسرائيل منذ سنوات يوم السبت مما أسفر عن مقتل 40 شخصا على الأقل وإصابة المئات في هجوم مفاجئ جمع مسلحين عبروا الحدود إلى إسرائيل مع وابل من الصواريخ التي أطلقت من غزة.

وقالت إسرائيل إن الحركة، المدعومة من إيران - حسب بيان رسمي - أعلنت الحرب بعد أن أكد جيشها وقوع قتال مع نشطاء في عدة بلدات وقواعد عسكرية إسرائيلية قرب غزة، وتعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالرد.

إسرائيل تتوعد المقاومة

وقال نتنياهو: “سيدفع عدونا ثمنا لم يعرفه من قبل”، مضيفا: “نحن في حرب وسننتصر فيها”.