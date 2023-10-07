حملة السيسي تنشر مجموعة من الصور للحظة التقدم بأوراق الترشح رسميا| شاهد

تقدم المستشار محمود فوزي، المستشار القانوني ورئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أوراق الترشح الخاصة بالمرشح الرئاسي، إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم السبت 7 أكتوبر 2023.

ونشرت الصفحة الرسمية لحملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على "فيس بوك"، مجموعة من الصور، لتأييدات المواطنين، التي وثقوها بمكاتب التوثيق بالشهر العقاري، للمرشح الرئاسي، إلى مقر الهيئة الوطنية للانتخابات، قبل أن يتم تقديمها من خلال الممثل القانوني للمرشح الرئاسي، بصفته وكيلا عنه، وتم إحضار التأييدات داخل سيارات خاصة حيث تم تقديمها للهيئة.

وأعلن المستشار فوزي، أن الرئيس السيسي حصل على تزكية 424 من أعضاء مجلس النواب، ومليون و130 ألف توكيل شعبي للرئيس السيسي لخوض انتخابات الرئاسة.

وتقدم الرئيس السيسي، المرشح الرئاسي المحتمل بأوراق ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2023- 2024، للهيئة الوطنية للانتخابات.

ويعد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، أول من قدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية، باليوم الثالث من فتح الهيئة الوطنية الباب لتلقي طلبات الترشح.

من جهته تقدم المرشح عبد الفتاح السيسي بالامتنان والتقدير والاعتراف لجميع أبناء الشعب المصري في جميع محافظات مصر، الذين قدموا توكيلاتهم لدعمه في الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية.