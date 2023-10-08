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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

رئيس حزب مصر أكتوبر تكشف أسباب دعمهم لترشيح السيسي لولاية جديدة.. فيديو

حوار معتز الخصوصي
حوار معتز الخصوصي مع جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر

كشفت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر عن أسباب دعمها لترشيح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وأكدت مديح لـ"صدى البلد" أن حزب مصر أكتوبر لم يكن أول مرة تخرج منه حملة لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث خرجت من حزب مصر أكتوبر عام 2013 حملة بأمر الشعب لتكليف وترشيح السيسي في هذا الوقت للانتخابات الرئاسية عام 2014، واستطعنا خلال فترة الاستفتاء على الدستور أن نجمع ما يقرب من 9 مليون و800 ألف استمارة من الشعب المصري وتقدمنا بهم إلى السيسي في هذا الوقت للترشح في الانتخابات الرئاسية عام 2014 ، ونجحنا في أن نكون جزءا من منظومة حملة الرئيس السيسي.

وأضافت رئيس حزب مصر أكتوبر: وفى هذا الوقت كنا نرى تداعيات الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحالة التردي والإرهاب الشديد الذى كان مكتسح في كل انحاء البلاد ، وليس في المناطق الحدودية في شمال سيناء فقط.

وتابعت: وبالتالي قررنا دعم ترشيح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة لأنه رجل المرحلة بالفعل والرجل الذى خاطر بحياته في ثورة 30 يونيو حفاظا على الدولة المصرية وخوف على المواطن المصري ، ولذلك عرضنا في المكتب التنفيذي لحزب مصر أكتوبر أن نطلق حملة جديدة نطالب فيها الرئيس السيسي بالترشح لانتخابات الرئاسة وهذا طبقا للدستور من حقه الترشح لولاية جديدة ، كما عرضنا إنجازات الرئيس السيسي على المكتب التنفيذي ، وتم التصويت بالأغلبية بالموافقة على دعم ترشيحه في الانتخابات الرئاسية القادمة ، وأيضا كانت مع المكتب التنفيذي اللجنة العليا وتشمل محافظات مصر من أمناء المحافظات وأمناء التنظيم فيها وطرحوا الاستفتاء على دوائرهم والأمانة الخاصة بهم ، ووافقوا بالإجماع على ترشح الرئيس السيسي.

الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر الرئيس السيسي الانتخابات الرئاسية القادمة حزب مصر أكتوبر

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