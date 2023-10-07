أمين تنظيم حماة الوطن: لدينا دور كبير بالمحافظات وبين الشباب لدعم الرئيس

قال الدكتور أحمد العطيفي، أمين تنظيم حزب حماة الوطن، إن حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بدأت أعمالها اليوم، من خلال المؤتمر التدشيني الذي شهد حضور كافة الأحزاب المؤيدة لترشح الرئيس لولاية جديدة، وذلك عقب تقدم رئيس حملة السيسي، له بأوراق ترشحه.

وأوضح أن حزب حماة الوطن له دور كبير في المحافظات من خلال جولاته التعريفية، على أن يقدم الدعم السياسي والشعبي لحملة الرئيس في إطار تنسيق الجهود المختلفة من الجهات الشعبية والسياسية الداعمة، كما أعلنت الحملة في مؤتمرها اليوم.

وقال العطيفي: " نؤكد أننا سنكون أمام حملة غير نمطية، تستهدف الوصول لكافة فئات المجتمع وكافة النطاقات الجغرافية على مستوى الجمهورية عبر الحملة الانتخابية التي يشارك فيها العديد من الأحزاب السياسية والكيانات".

وأوضح أن لدينا بحزب حماة الوطن قطاعا عريضا من الشباب ممن حرروا توكيلات للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولن يدخروا أي جهد من أجل استكمال الحلم بولاية الرئيس المقبلة.

وأشاد أمين تنظيم حماة الوطن بما أعلنته الحملة الانتخابية بضرورة الفصل التام بين نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في جميع الوجوه والأنشطة.

وقدم الشكر للمستشار محمود فوزي على ما عرضه اليوم على الإعلام العربي والمصري مما يخص حملة الرئيس، التي يشرف حزب حماة الوطن بالمشاركة بها.