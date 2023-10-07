إعلان حالة الحرب.. قرار عاجل من إسرائيل بعد عملية طوفان الأقصى

تنتاب حالة من القلق والرعب إسرائيل في الوقت الحالي، بعد عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها المقاومة الفلسطينية خلال الساعات الماضية، وسط تطور واضح في الأحداث، ونجاح المقاومة الفلسطينية في الوصول لعدد من المستوطنات الإسرائيلية والحصول على عدد من الأسرى.

قرار مفاجئ من إسرائيل بعد عملية طوفان الأقصى

ورصدت قناة "العربية" تقريرًا عن آخر التطورات بشأن الأوضاع في فلسطين خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد نجاح المقاومة الفلسطينية في الحصول على الكثير من أهدافها من خلال عملية طوفان الأقصى، حيث اتخذت إسرائيل قرارًا عاجلًا فيما يتعلق بالأحداث الجارية في الساعات الأخيرة.

وجاء في تقرير قناة العربية، أن نتنياهو قد أعلن حالة الحرب في إسرائيل خلال الساعات المقبلة، وذلك في تطور مفاجئ للمشهد في الوقت الحالي، حيث وصل نتنياهو ما يحدث في إسرائيل حالية أنها حالة حرب بعد اجتياح الفصائل الفلسطينية لمستوطنات الغلاف المحاذية لقطاع غزة، وما نتج عنه من قتلى وأسرى إسرائيليين فضلا عن سقوط آلاف الصواريخ التي أطلقت من غزة وتل أبيب والقدس.

وأضاف التقرير، أن إسرائيل أعلنت حالة الحرب للمرة الأولى منذ 50 عاما، وهذا أمر جديد ولم يحدث منذ حرب أكتوبر، وهذا يعني الكثير لها في الوقت الحالي.

وتابع التقرير، أن حالة الحرب في إسرائيل تعني استدعاء قوات الاحتياط ووضع جميع الموارد تحت تصرف الجيش، وفي هذا السياق أفادت تقارير إعلامية عن استدعاء واسع النطاق لجنود الاحتياط فضلا عن إعلان حالة الطوارئ في نطاق 80 كيلو متر في قطاع غزة، ما يسمح لقيادة الجبهة الداخلية بتقييد التجمعات.

وأردف التقرير، أن إذاعة الجيش الإسرائيلي أعلنت أيضا وقف الدراسة ومنع التجمعات في المستوطنات الجنوبية والوسطى من بينها تل أبيب والقدس، وذلك يأتي تزامنا مع بدء إسرائيل بشن غارات جوية على قطاع غزة أسفرت عن وقوع عشرات القتلى والجرحى.

وانتشر العديد من مقاطع الفيديو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات القليلة الماضية، وسط سعادة كبيرة في الوطن العربي، بما تقدمه المقاومة الفلسطينية في الفترة الراهنة.