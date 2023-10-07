سمير فرج: من المؤكد أن رئيس الموساد سيرحل بعد أحداث اليوم

علق اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، على تنفيذ المقاومة الفلسطينية هجوما على مستوطنات إسرائيلية صباح اليوم.

وقال سمير فرج في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" إسرائيل تحاول أن تظهر صورة أنها مظلومة وإسرائيل بتحاول تبين أنهم غلابة ".

وأضاف سمير فرج :" ما يهمنا هو أن يعم السلام في المنطقة وأن يحصل الشعب الفلسطيني على حقه في أرضه وأن يعيش الجميع في سلام ".

وتابع سمير فرج :" بعد ما حدث اليوم من المؤكد أن رئيس الموساد سوف يرحل بسبب عدم العلم بالتخطيط لهذه العملية ".

واكمل سمير فرج :" نشهد فضيحة للموساد الإسرائيلي والموساد سقط اول مرة في أكتوبر 1973 وسيرحل رئيسه اليوم أيضا".