طيران الاحتلال يدمر برج فلسطين في غزة والمقاومة تتوعد بالرد داخل تل أبيب.. فيديو

استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت برج "فلسطين" السكني وسط قطاع غزة بعدة صواريخ ودمرته بالكامل، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.

ووفقا لوسائل الإعلام فإن البرج يضم العشرات من المؤسسات الأهلية والشقق السكنية ومئات من السكان.

والجدير بالذكر أنه تم استهداف برج فلسطين من قبل طيران الاحتلال الإسرائيلي في الخامس من أغسطس 2022، وأدى لتدمير ثمانية شقق سكنية في ذات المبنى وتضرر عدد من المنازل المجاورة.

من جانبه، رد المتحدث باسم كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس أبو عبيدة، على قصف إسرائيل للبرج السكني، وأكد في تغريده له نشرها عبر حساباته على مواقع التواصل االجتماعي، أن الرد علي تدمير برج فلسطين سيكون في مدينة تل أبيب.

وقال أبو عبيدة "أما وقد قام الاحتلال بقصف برج فلسطين وسط مدينة غزة فعلى تل أبيب أن تقف على رجٍل واحدة وتنتظر ردنا المزلزل".

https://x.com/YunusAbujarad/status/1710682616725131578?s=20