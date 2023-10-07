خلال مشاركته في قمة تكنى بالإسكندرية .. رئيس "إيتيدا" يستعرض دور الهيئة الرائد في دعم منظومة ريادة الأعمال

استعرض المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" الدور الرائد والمتميز الذي تقوم به الهيئة لدعم ريادة الأعمال وتحفيز وتهيئة مناخ الشركات الناشئة في مصر وذلك في ضوء استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تستهدف تمكين رواد الأعمال وازدهار قطاع الشركات التكنولوجية الناشئة في مصر.

أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة أن خدمات وبرامج الهيئة تغطى جميع مراحل منظومة ريادة الأعمال بدءا من جهودها الرامية إلى زيادة الوعي ونشر ثقافة ريادة الأعمال وبالأخص بين المجتمع الطلابي ومرورا بخدمات الاحتضان وتسريع أعمال الشركات التكنولوجية وحتى مراحل اختراق الأسواق وتشبيك رواد الأعمال بالمستثمرين.

وأشار الظاهر إلى أن إلى ان الهيئة قامت بتدريب 11 ألف رائد أعمال خلال عام 2023 فقط وذلك بمراكز إيداع مصر الرقمية (كرياتيفا) المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية والتي تقدم من خلالها حاليا مجموعة من الخدمات والبرامج لنحو 400 شركة تكنولوجية ناشئة.

أضاف الظاهر أن الهيئة تقوم برعاية مجموعة متنوعة من المبادرات تستهدف بالأساس إلى تحفيز وتعزيز بيئة ريادة الأعمال القائمة على الابتكار والإبداع التكنولوجي حيث تقدم الهيئة برامج موجهة ومصممة خصيصا لفئات بعينها مثل البرامج التي تستهدف رائدات الأعمال ومن ضمنها برنامج (هي رائدة)، وكذلك البرامج الخاصة باحتضان ورعاية الشركات الناشئة في مجالات التكنولوجية العميقة.

أوضح الظاهر أن التعاون مع الشركات العالمية والمحلية يعد عنصرا هاما في خطط عمل الهيئة حيث تتشارك مع العديد من الشركات لدعم قطاع الشركات الناشئة، مشيرا إلى تعاون الهيئة مع أحد الشركات العالمية في إنشاء مركز للإبداع في مجالات الثورة الصناعية الرابعة بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة والذي سيتم الإعلان عن بدء أعماله في القريب العاجل.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الرئيسية لقمة تكني بمكتبة الإسكندرية والمنعقدة خلال الفترة من 7 إلى 10 أكتوبر المقبل تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا"DETGD"، واتحاد الغرف التجارية المصرية "FEDCOC".

وترعى الهيئة مشاركة 20 شركة ناشئة منهم 10 شركات عارضة تحت الجناح الخاص بالهيئة ومركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال (TIEC) بالقمة، بالإضافة إلى دعم مشاركة وزيارة 10 شركات ناشئة لفعاليات القمة بهدف التشبيك والتواصل مع المستثمرين المحتملين لمشروعاتهم الريادية.

وعلى هامش مشاركته في فعاليات القمة، التقى المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي للهيئة مجموعة من سفراء مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال حيث أثنى على مجهوداتهم وخدماتهم المتميزة وأكد على أهمية الدور الذين يؤدونه بما يعمل على تعزيز دور الهيئة وتحقيق مستهدفاتها في نشر ثقافة وفكر ريادة الأعمال والأدوات الخاصة بالتفكير الإبداعي وزيادة التفاعل والتكامل بين العناصر المختلفة للمجتمع الإيكولوجي لريادة الأعمال على مستوى الجمهورية.

وتشهد النسخة التاسعة لقمة تكني الإسكندرية، أكثر من 80 جلسة نقاشية و50 ورشة عمل تفاعلية، تتناول أحدث الابتكارات في مجال التكنولوجيا، وفرص الاستثمار في الشركات الناشئة، والتحديات التي تواجه مشهد الاستثمار وريادة الأعمال في المنطقة، بمشاركة نخبة من الخبراء والمستثمرين البارزين على المستوى الإقليمي والعالمي.

وتعد قمة تكنى الحدث الرائد للاستثمار والشركات الناشئة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ويشارك في قمة هذا العام مجموعة كبيرة من رواد الأعمال والمستثمرين من نحو 40 دولة كما تستضيف القمة أكثر من 300 متحدث، بما في ذلك 220 مستثمرا و145 شركة ناشئة وعارضة، ومجموعة من خبراء الصناعة، فضلا عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وغيرها الكثير.