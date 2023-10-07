طوفان الأقصى.. الكنيست الإسرائيلي يعترف: نعيش يوما صعبا والحرب فرضت علينا

علق رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا، مساء اليوم السبت، على عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" ضد مستوطنات غلاف غزة.

وقال أوحانا إن "هذه الحرب فرضت على دولة إسرائيل، هذا يوم صعب للبلاد بأكملها وللعديد من العائلات”.