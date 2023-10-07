وزير الطاقة الإسرائيلي يهدد بقطع الكهرباء عن قطاع غزة

قال وزير الطاقة الإسرائيلي إسرائيل كاتز ،اليوم السبت، إنه سيقطع إمدادات الكهرباء عن قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي استعاد السيطرة على مستوطنة ريعيم بغلاف غزة بعد مهاجمتها من قبل المقاومة الفلسطينية.

كشفت المقاومة الفلسطينية،في وقت سابق من اليوم ، أنها ستقصف تل أبيب؛ ردا على استهداف الاحتلال للأبراج السكنية في قطاع غزة.

وقال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية، إن المقاومة ألحقت بإسرائيل هزيمة سياسية وعسكرية واستخباراتية ومعنوية.

وأضاف رئيس المكتب السياسي للمقاومة الفلسطينية، أن المعركة انتقلت إلى قلب إسرائيل، وستمتد لجميع أرجاء فلسطين.