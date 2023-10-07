حزب مصر أكتوبر: لا مجال لعودة الجماعة الإرهابية إلى الساحة مجددا

استنكر المهندس أحمد الباز الأمين العام المساعد لحزب مصر أكتوبر، البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا أنه دائما ما يستند إلى تقارير ومعلومات مغلوطة لا أساس لها من الصحة في الواقع.

وأضاف "الباز" في تصريحات له اليوم، أن الدولة المصرية دولة مستقلة ذات سيادة لن تقبل التدخل في شئونها، كما أن المصريين أنفسهم لن يقبلوا التدخل الأجنبي في شئونهم تحت أي مسمى، موضحا أن ما شهدته مصر في ملف حقوق الإنسان تجربة ممتازة لا بد أن تقتدي بها في كثير من دول أوروبا التي تعاني في هذا الملف.

وفيما يتعلق بنزاهة العملية الانتخابية، أكد أمين عام مساعد حزب مصر أكتوبر، أن الهيئة الوطنية للانتخابات والتي تشرف على الانتخابات الرئاسية 2024، هيئة مستقلة بحكم الدستور والقانون، وتقف على مسافة واحدة من الجميع

وشدد الباز، فى تصريحاته، على أنه لا مجال لعودة الجماعات الإرهابية إلى المشهد السياسي مرة أخرى كما يروج بعض مرشحي الرئاسة المحتملين، منوها بأهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري المهم كواجب وطني على كل من يحب هذا البلد.