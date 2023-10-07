القانون يتيح للجنة الانتخابات الرئاسية التوعية بأهميتها والدعوة للمشاركة بها

أتاح قانون الانتخابات الرئاسية للجنة الانتخابات، أن تقوم بتوعية لمواطنين بأهمية الانتخابات الرئاسية والدعوة إلى المشاركة فيها.

جاء ذلك وفقا للمادة (8) من القانون والني نصت على :" للجنة الانتخابات الرئاسية أن تسهم في توعية المواطنين بأهمية الانتخابات الرئاسية والدعوة إلى المشاركة فيها".

ونصت مادة 9 على تلتزم أجهزة الدولة في حدود اختصاصها بمعاونة اللجنة في القيام بأعمال التحضير والإعداد للانتخابات وجميع الأعمال اللازمة لذلك.

ويكون للجنة، في سبيل مباشرة اختصاصاتها، طلب المستندات والأوراق والبيانات والمعلومات التي ترى لزومها من ذوى الشأن فى المواعيد التى تحددها لذلك.

ولها أن تطلب أي مستندات أو أوراق أو معلومات من أي جهة رسمية أو عامة، وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية، أو من تستعين به من الخبراء بإجراء أي تحقيق، أو بحث، أو دراسة لازمة للبت فيما هو معروض عليها.