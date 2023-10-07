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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حماة الوطن: حجم التزكيات والتوكيلات يعكس شعبية رهيبة يتمتع بها الرئيس السيسي

السيسي
السيسي

أشادت أمانة القاهرة بحزب حماة الوطن، بخطاب حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي الانتخابية فيما يتعلق بالفصل بين نشاط الرئيس السيسي وحملته الانتخابية.

مشيرة إلى أن حجم التوكيلات التي حصل عليها الرئيس تؤكد مدى إدراك المواطن المصري والشارع على أهمية استكمال مسيرة الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقدمت حملة المرشح الرئاسي  عبد الفتاح السيسي ما لا يقل عن مليون و130 ألف تأييد من المواطنين لترشيح السيسي، بالإضافة إلى 424 تزكية من النواب.


وقال اللواء صلاح المعداوي أمين حزب حماة الوطن بمحافظة القاهرة  إن عدد التزكيات من مجلس النواب و التوكيلات من المواطنين يعكس الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها الرئيس السيسي مشيرا إلى أن الأمانة سوف تواصل دعمها للرئيس من خلال حث المواطنين علي المشاركة في الانتخابات.

من جانبه قال  قال المهندس محمد جمال أمين تنظيم حماة الوطن بمحافظة القاهرة إن كوادر الحزب بالمحافظة وأماناتها  كان لهم دورا كبيرا  في  تحرير توكيلات دعم وتأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي  مشيرا إلى أن الحزب سوف يكثف جهوده الفترة القادمة في حشد المواطنين المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية باعتبارها واجبا وطنيا.

من جانبه قال مهندس يوسف رشدان أمين عام الإعلام بأمانة القاهرة، إن أمانة الإعلام شكلت لجنة للتواصل مع المواطنين عبر المنصات المختلفة لتوعيتهم بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية مشيرا أن الأمانة سوف تتولي الرد علي أكاذيب  أعداء الوطن عن طريق عرض الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع والتي غيرت وجه الحياة في مصر حيث حقق الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية نقلة نوعية في كل المجالات لرفعة الوطن وخدمة المواطن وأعاد تثبيت أركان الدولة وبناء مؤسساتها الوطنية وصولا إلى الجمهورية الجديدة.

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