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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جاد أبو علي: دوري فى حسن المصري مهم وفيه رسالة توعية

صدى البلد

أعرب الفنان جاد أبو علي عن سعادته بمشاركته فى فيلم حسن المصري ، حيث أنه يعتبر دور جديد ومختلف على مسيرته الفنية.


وقال جاد أبو علي فى تصريحات ل"صدي البلد"، أن الدور الذى يجسده فى حسن المصري هو دور جديد ومختلف ومهم جدًا على مسيرته الفنية ، حيث أن الدور يعتمد على القدرات الجسدية لأن أغلب المشاهد يغلب عليها الطابع الأكشن.
وتابع جاد أبو علي ، قائلاً: أن تجسيد دور معتمد على الشر هو بمثابة رسالة توعية للعالم، لأن هناك الكثير الذى يبدو حنونًا لكن يخفى ورائه الكثير من الشر.
وعن حرصه الدائم فى عدم تكرار الشخصيات الذى جسدها من قبل ، قال جاد أبو علي أنه دائما يحرص أن تكون أدواره مميزة وأنه لا يهتم بكم الأدوار الذى يقدمه بل بالجودة الذى يكون عليها الدور.


وعن نجاح تجربيته فى عالم سينما ال7، قال جاد أبو علي أن الأمر كان ممتع للغاية لأن تعتمد على تقنيات هوليودية فى الصناعة مما يجعلها أكثر تميزًا.

فيلم حسن المصري:


و قصة فيلم حسن المصري، وهو مسئول حراسات خاصة يسافر إلى حبيبته في لبنان هربًا من الماضي، ويعمل في شركتها للحراسة والتأمين، ليتورط بعدها مع أحد أكبر تجّار السلاح ويخوض مهمة انتحارية
ويقوم ببطولة الفيلم النجوم أحمد حاتم، لينا صوفيا، دياموند بو عبود، مراد مكرم، فريال يوسف. والفيلم قصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر ومن إخراج سمير حبشي، وبجانب شركة أفلام مصر العالمية يُشارك في إنتاج الفيلم شركات نيوسينشري، سينرجي، يونايتد بروس ستوديوز، وأوسكار للتوزيع ودور العرض
وحقق فيلم حسن المصري ، في أول ايام عرضه في السينمات ، ليلة أمس ، إيرادات بلغت 364,603 جنيه

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