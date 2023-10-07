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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تطورات عملية طوفان الأقصى.. حصيلة جديدة لقتلى ومصابي الاحتلال الإسرائيلي

طوفان الأقصى
طوفان الأقصى

نقلت وسائل إعلام عبرية نقلا عن مسؤولين طبيين قولهم إن عدد القتلى جراء العملية الفلسطينية على إسرائيل ارتفع إلى أكثر من 150 شخصًا.

 

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" ، قالت وزارة صحة الاحتلال إن 1104 أشخاص أصيبوا في العملية. ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى.

 

وفي وقت سابق، أعلنت المقاومة الفلسطينية تمكنها من اجتياز الخط الدفاعي، وتنفيذ هجوم منسق متزامن على أكثر من 50 موقعا في فرقة غزة، والمنطقة الجنوبية لجيش الاحتلال؛ ما أدى إلى إسقاط دفاع الفرقة.

وقالت المقاومة في بيان ، اليوم السبت: “إنه في ظل غطاءٍ صاروخيٍ مكثف، واستهدافٍ لمنظومات القيادة والسيطرة لدى العدو؛ تمكن مجاهدو كتائب القسام من اجتياز الخط الدفاعي للعدو، وتنفيذ هجوم منسق متزامن على أكثر من 50 موقعا في فرقة غزة والمنطقة الجنوبية لجيش الاحتلال، ما أدى إلى إسقاط دفاع الفرقة”.

 

وأضافت المقاومة، في بيانها، أن مجاهديها لا يزالون يخوضون معارك بطوليةً في 25 موقعًا حتى اللحظة، ويدور القتال حالياً في قاعدة "رعيم" مقر قيادة فرقة غزة.

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