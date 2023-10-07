هتفضل مستباح| تعليق صادم من نجم الزمالك بعد طرد عواد أمام البنك الأهلي

علق احمد عيد عبد الملك علي اداء التحكيم في مباراه الزمالك امام البنك الاهلي.

وكتب عبد الملك من خلال حسابه الشخصي تويتر :" و لا اي حد هيتكلم وهتعدي زي الي قبلها وهيضحكو علينا ويقولك هيتوقف طول ما انت واقع هيدسو عليك وهتحاسب على الـ 2 دوري لمدة حلوة كدة وهتفضل مستباح ومحدش هيجيبلك حقك .. ‏بلاها كورة والله الي بالشكل ده ..‏ادينا حقنا بس مش عاوزين نتجامل ده انت معاك ادوات بتساعدك يا راجل !! ‏وهتلاقي بليل بيطلعو يقولولك ده دولي!!

إنتهى الشوط الأول بتقدم البنك الأهلي أمام الزمالك بهدف في المباراة المقامة حاليا على ستاد القاهرة في الجولة الـ3 من منافسات دوري نايل.

وسجل كريم بامبو هدف البنك الأهلي في الدقيقة 54 بخطأ فادح من محمد صبحي.