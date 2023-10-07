عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قرار من أسرة الفنان محمد بطاوي بشأن عزائه

صدى البلد

قررت أسرة الفنان الراحل محمد بطاوي إقامة عزاء الراحل على المقابر بعد دفنه، والاقتصار ان يكون العزاء على المقابر.


توفى صباح اليوم الفنان محمد بطاوي ، الذي شارك في مسرحية اللوكاندة مع اشرف عبد الباقي من قبل.

وكان محمد بطاوي قد توفى بسبب أزمة قلبية بعد معاناته من مشاكل في القلب.

آخر اعمال محمد بطاوي الجزء الثاني من البيت بيتي والذي لم يمهله القدر مشاهدة دوره فيه

وفاة محمد بطاوي
 

نعى النجم أشرف عبد الباقي، الفنان الشاب محمد بطاوي أحد نجوم مسرح مصر الذي رحل عن عالمنا اليوم السبت.

ونشر أشرف عبد الباقي، صورة للراحل عبر حسابه على إنستجرام وكتب: "مع السلامة يابطاوي ربنا يرحمك ويغفرلك يارب ممثل جميل ومحترم ظهر معايا في اكتر من حاجة كل الناس بتحبه ربنا يصبر اهله وزوجته وبنته يارب".

 

يذكر أن الفنان الراحل محمد بطاوي شارك في عدد من الأعمال الفنية، منها مسلسل "راجل وست ستات" بطولة أشرف عبدالباقي، ومسلسل "سك على إخواتك" بطولة على ربيع و"خلصانة بشياكة" و" 100 وش"، وقدم مسرحية" اللوكاندة" بطولة أشرف عبدالباقي.
 

وفاة محمد بطاوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين .. غدًا الأحد

صدمة في الوسط الفني .. سبب وفاة نجم مسرح مصر الشاب

موعد حفل زفاف تامر عاشور على مذيعة CBC

معلق شهير يثير الجدل بعد طرد عواد في مباراة الزمالك والبنك الأهلي

مستشفيات شمال سيناء ترفع درجات الاستعداد لاستقبال مصابي فلسطين

تل أبيب تغرق في الظلام.. المقاومة تقصف ثاني أكبر محطة كهرباء بإسرائيل

نفخت وشي وشفايفي !! تعليق صادم من هند عبد الحليم على إزالة الشامة من وجهها

مين هو؟ منشور مثير من خالد الغندور بعد فوز الزمالك على البنك الأهلي

موضوعات متعلقة

الله يخليك لأهلك .. حسين الجسمي يطرح أحدث أغنياته

أحمد العوضي: حرب أكتوبر استعادت الكرامة والعزة للمصريين

عرض أول.. فيلم بيت في القدس بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

مهرجان الإسكندرية يحتفل بمئوية سامية جمال فى دورته القادمة

وصول محمد رمضان إلى أسوان استعدادا لحفل نصر أكتوبر

أحمد عز: صوتي لـ السيسي في الانتخابات المقبلة لاستكمال الإنجازات| خاص

نجوم الفن في عزاء نجل سامي العدل.. فيديو

بعد قليل .. بدء عزاء المخرج الشاب أحمد سامي العدل بالشيخ زايد

ترشيحاتنا

لميس الحديدي : العملية العسكرية الفلسطينية مشهد لم يتوقعه الإسرائيليون

مفتي القدس: الشعب الفلسطيني يدافع عن نفسه ويواجه غطرسة الاحتلال

جامعة القاهرة تعلن خطوات تقديم طلب استخراج إفادة نجاح رابعة حقوق

ارتفاع عدد قتلى الإسرائيلين بنيران المقاومة الفلسطينية إلى 300 مستوطن

تنسيق عسكري مع الاحتلال .. بايدن : دعم أمن إسرائيل ثابت ولن يتزعزع

النائب مجاهد نصار للبرلمان الأوروبي: لا أحد يستطيع فرض الوصاية على مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كوارث صحية عن الجبنة المثلثات|تعرف عليها

بعد ظهورها حافية القدمين .. إطلالات أثارت الجدل لياسمين صبرى

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشاى بالليمون؟ النتيجة مفاجئة

طريقة عمل كرات التمر | صحية و لذيذة

فيديو

سر اختيار توقيت عملية طوفان غزة.. والحكومة الفلسطينية: دفاع عن النفس

ماذا يقول تقرير مؤسسة موديز عن مستقبل الاقتصاد المصري؟.. شاهد

شقيقه ينهار في البكاء.. رحيل نجم “مسرح مصر” بعد زفافه بـ3 سنوات

بسبب وفاته المفاجئة.. لحظة إنهيار شقيق محمد بطاوي نجم مسرح مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ