قرار من أسرة الفنان محمد بطاوي بشأن عزائه

قررت أسرة الفنان الراحل محمد بطاوي إقامة عزاء الراحل على المقابر بعد دفنه، والاقتصار ان يكون العزاء على المقابر.



توفى صباح اليوم الفنان محمد بطاوي ، الذي شارك في مسرحية اللوكاندة مع اشرف عبد الباقي من قبل.

وكان محمد بطاوي قد توفى بسبب أزمة قلبية بعد معاناته من مشاكل في القلب.

آخر اعمال محمد بطاوي الجزء الثاني من البيت بيتي والذي لم يمهله القدر مشاهدة دوره فيه

وفاة محمد بطاوي



نعى النجم أشرف عبد الباقي، الفنان الشاب محمد بطاوي أحد نجوم مسرح مصر الذي رحل عن عالمنا اليوم السبت.

ونشر أشرف عبد الباقي، صورة للراحل عبر حسابه على إنستجرام وكتب: "مع السلامة يابطاوي ربنا يرحمك ويغفرلك يارب ممثل جميل ومحترم ظهر معايا في اكتر من حاجة كل الناس بتحبه ربنا يصبر اهله وزوجته وبنته يارب".

يذكر أن الفنان الراحل محمد بطاوي شارك في عدد من الأعمال الفنية، منها مسلسل "راجل وست ستات" بطولة أشرف عبدالباقي، ومسلسل "سك على إخواتك" بطولة على ربيع و"خلصانة بشياكة" و" 100 وش"، وقدم مسرحية" اللوكاندة" بطولة أشرف عبدالباقي.

