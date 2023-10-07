عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

«الصحة» تعلن التقرير اليومي لحملة «100 يوم صحة»

صدى البلد

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقديم 90 ألفا و245 خدمة، من خلال حملة «100 يوم صحة» أمس الجمعة 6 أكتوبر، في جميع محافظات الجمهورية.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخدمات التي قدمتها حملة «100 يوم صحة» تضمنت 4 آلاف و157 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 13 ألفا و558 خدمة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ1052 مولودا، فيما قدمت 13 ألفًا و740 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 632 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و89 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ6 آلاف و209 مواطنين.

وقال «عبدالغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملئ 9 آلاف ألفا و582 استمارة استبيان، مضيفا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ 4 آلاف و440 مواطنا.

وتابع «عبدالغفار» أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 11 ألفا، و467 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، 17 ألفا، و202 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية، 8 آلاف و117 طفلا .

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 41 ألف مواطن، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين .. غدًا الأحد

صدمة في الوسط الفني .. سبب وفاة نجم مسرح مصر الشاب

موعد حفل زفاف تامر عاشور على مذيعة CBC

معلق شهير يثير الجدل بعد طرد عواد في مباراة الزمالك والبنك الأهلي

مستشفيات شمال سيناء ترفع درجات الاستعداد لاستقبال مصابي فلسطين

تل أبيب تغرق في الظلام.. المقاومة تقصف ثاني أكبر محطة كهرباء بإسرائيل

مين هو؟ منشور مثير من خالد الغندور بعد فوز الزمالك على البنك الأهلي

نفخت وشي وشفايفي !! تعليق صادم من هند عبد الحليم على إزالة الشامة من وجهها

ترشيحاتنا

لم تلمس الأرض.. شابة تعيش عامين على أغصان أطول وأقدم شجرة بالعالم

فرصة .. بفرق 70% عن مصر | أسعار إم جي HS

الاحتلال السبب.. الرئيس الفلسطيني يلقن «بلينكن» درسًا بشأن عملية طوفان الأقصى

لميس الحديدي : العملية العسكرية الفلسطينية مشهد لم يتوقعه الإسرائيليون

مفتي القدس: الشعب الفلسطيني يدافع عن نفسه ويواجه غطرسة الاحتلال

جامعة القاهرة تعلن خطوات تقديم طلب استخراج إفادة نجاح رابعة حقوق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كوارث صحية عن الجبنة المثلثات|تعرف عليها

بعد ظهورها حافية القدمين .. إطلالات أثارت الجدل لياسمين صبرى

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشاى بالليمون؟ النتيجة مفاجئة

طريقة عمل كرات التمر | صحية و لذيذة

فيديو

سر اختيار توقيت عملية طوفان غزة.. والحكومة الفلسطينية: دفاع عن النفس

ماذا يقول تقرير مؤسسة موديز عن مستقبل الاقتصاد المصري؟.. شاهد

شقيقه ينهار في البكاء.. رحيل نجم “مسرح مصر” بعد زفافه بـ3 سنوات

بسبب وفاته المفاجئة.. لحظة إنهيار شقيق محمد بطاوي نجم مسرح مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ