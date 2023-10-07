عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الإصلاح والنهضة : شاهدنا اليوم تدشينا تاريخيًا لحملة رئاسية تليق بحجم مصر

صدى البلد

أشاد هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة بالمؤتمر الصحفي الذي عقدته حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية اليوم واصفا اليوم بأنه تدشين تاريخي لحملة رئاسية تليق بمصر.

وأكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن كلمة المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي، ألقت الضوء على أهم ملامح الحملة وشملت العديد من الأرقام والبيانات عن أداء الحملة فيما يتعلق بالتوكيلات والتزكيات، مؤكدا سعادته بنسبة الشباب تحت سن ٣٥ سنة والتي تصدرت نسبة التوكيلات وتجاوزت ٢٥% من نسب التزكيات.

وأوضح عبد العزيز بأن المستشار محمود فوزي تحدث عن أهم ملامح البرنامج الانتخابي، والتي ستركز على تمكين الشباب واستكمال مشروعات التنمية ودعم الاقتصاد وتوطين الصناعة، إضافة إلى استمرار فتح المجال العام والسياسي بما يمثل برنامجا شاملا للمحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية.

وأضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن إجابات المستشار محمود فوزي على الصحفيين تميزت بالدقة والشفافية والوضوح والموضوعية، ورسمت بشكل احترافي أهم ملامح الحملة ومهنيتها ونزاهتها.

الإصلاح والنهضة استكمال مشروعات ئيس حزب الاصلاح والنهضة الحملة الانتخابية هشام عبد العزيز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين .. غدًا الأحد

صدمة في الوسط الفني .. سبب وفاة نجم مسرح مصر الشاب

موعد حفل زفاف تامر عاشور على مذيعة CBC

معلق شهير يثير الجدل بعد طرد عواد في مباراة الزمالك والبنك الأهلي

مستشفيات شمال سيناء ترفع درجات الاستعداد لاستقبال مصابي فلسطين

تل أبيب تغرق في الظلام.. المقاومة تقصف ثاني أكبر محطة كهرباء بإسرائيل

مين هو؟ منشور مثير من خالد الغندور بعد فوز الزمالك على البنك الأهلي

نفخت وشي وشفايفي !! تعليق صادم من هند عبد الحليم على إزالة الشامة من وجهها

ترشيحاتنا

لم تلمس الأرض.. شابة تعيش عامين على أغصان أطول وأقدم شجرة بالعالم

فرصة .. بفرق 70% عن مصر | أسعار إم جي HS

الاحتلال السبب.. الرئيس الفلسطيني يلقن «بلينكن» درسًا بشأن عملية طوفان الأقصى

لميس الحديدي : العملية العسكرية الفلسطينية مشهد لم يتوقعه الإسرائيليون

مفتي القدس: الشعب الفلسطيني يدافع عن نفسه ويواجه غطرسة الاحتلال

جامعة القاهرة تعلن خطوات تقديم طلب استخراج إفادة نجاح رابعة حقوق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كوارث صحية عن الجبنة المثلثات|تعرف عليها

بعد ظهورها حافية القدمين .. إطلالات أثارت الجدل لياسمين صبرى

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشاى بالليمون؟ النتيجة مفاجئة

طريقة عمل كرات التمر | صحية و لذيذة

فيديو

سر اختيار توقيت عملية طوفان غزة.. والحكومة الفلسطينية: دفاع عن النفس

ماذا يقول تقرير مؤسسة موديز عن مستقبل الاقتصاد المصري؟.. شاهد

شقيقه ينهار في البكاء.. رحيل نجم “مسرح مصر” بعد زفافه بـ3 سنوات

بسبب وفاته المفاجئة.. لحظة إنهيار شقيق محمد بطاوي نجم مسرح مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ